Inter-Milan, Materazzi: "E' sempre derby, anche alle otto del mattino"

15/03/2017 10:27

INTER MILAN MATERAZZI / Si sta discutendo molto del derby tra Inter e Milan che si terrà alle 12.30 il prossimo 15 aprile. In merito si è espresso anche Marco Materazzi: "Per me il derby resta il derby, anche alle otto del mattino. - ha dichiarato al 'Corriere della Sera' - Alla Scala del calcio però, per definizione, si dovrebbe sempre giocare di sera, con un'altra atmosfera. Risentirne? No. La concentrazione resta la stessa. Non puoi avere minori motivazioni contro il Milan".

L.I.