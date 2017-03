DIRETTA Europa League, Roma-Lione: segui la cronaca LIVE

Maurizio Russo

16/03/2017 20:05

DIRETTA ROMA LIONE LIVE / Impresa difficile ma non impossibile. La Roma è chiamata a ribaltare il 4-2 subito all'andata contro il Lione per continuare la sua avventura in Europa League. Per passare il turno la squadra di Spalletti dovrà imporsi con il punteggio di 2-0, 3-1 oppure con tre o più gol di scarto, mentre a quella di Genesio oltre alla vittoria e al pareggio va bene anche una sconfitta di misura. Calciomercato.it vi offre il match dell'Olimpico' in tempo reale.

FORMAZIONI UFFICIALI

ROMA (3-4-2-1): Alisson; Manolas, Fazio, Rüdiger; Bruno Peres, Strootman, De Rossi, Mario Rui; Nainggolan, Salah; Dzeko. All. Spalletti

LIONE (4-2-3-1): Lopes; Jallet, Mammana, Diakhaby, Morel; Gonalons, Tousart; Cornet, Tolisso, Valbuena, Lacazette. All. Genesio