Calciomercato Napoli, Reina non rinnova: può andare a scadenza

15/03/2017 09:54

CALCIOMERCATO NAPOLI REINA / In casa Napoli si discute del futuro di molti calciatori, come ad esempio Mertens e Insigne, che non hanno ancora siglato un rinnovo di contratto. Da valutare anche le situazioni di Ghoulam, Hysaj e Koulibaly, per i quali non mancano di certo le offerte.

Discorso differente invece tra i pali, dove il 35enne Pepe Reina ha un contratto da due milioni a stagione fino al 2018. Stando a quanto riportato dall'edizione odierna de 'La Gazzetta dello Sport', il Napoli potrebbe decidere di non prolungarlo, andando a scadenza, proprio per l'età dell'estremo difensore e dell'ingaggio oneroso.

L.I.