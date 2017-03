Inter, Riquelme sicuro: "I gol di Ramos? Lo marcasse Samuel..."

15/03/2017 09:32

REAL RAMOS RIQUELME SAMUEL INTER / In queste settimane si è tornati a parlare tanto di Sergio Ramos e della sua decisività in casa Real Madrid. Lo ha dimostrato anche contro il Napoli, siglando una doppietta che ha spento ogni velleità azzurra dopo il gol di Mertens.

Intervenuto ai microfoni di 'Canal 13', si è espresso in merito anche Roman Riquelme, che ha elogiato l'ex bandiera dell'Inter Samuel: "In Sudamerica si marca diversamente. Non si lascerebbe segnare Ramos così tanto. Lo marcasse un difensore come Samuel, Ramos non ne avrebbe fatto neanche uno".

L.I.