Calciomercato Fiorentina, sprint Di Francesco: parola al Sassuolo

CALCIOMERCATO FIORENTINA DI FRANCESCO / In casa Fiorentina si lavora da tempo al 'dopo Paulo Sousa': secondo quanto scrive oggi in edicola 'La Nazione', un sondaggio interno effettuato nei giorni della trasferta di Europa League in Germania contro il Borussia Moenchengladbach ha indicato in Eusebio Di Francesco il prescelto per la panchina viola nella stagione 2017/2018.

La società viola, ora, si avvicinerà al Sassuolo per capire il margine di manovra per arrivare a ottenere una sorta di ’liberatoria’ sull'allenatore, legato al club neroverde da un contratto valido fino al 2019.

