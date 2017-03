Inter-Milan, derby alle 12.30: pronti 333 milioni di spettatori

15/03/2017 08:38

INTER MILAN MERCATO CINESE / Il web si è spaccato in due alla notizia del derby tra Inter e Milan programmato per le 12.30. Nessuna serata di gala dunque e neanche un avvincente pomeriggio di sport. Uno dei derby più famosi al mondo infatti è stato 'relegato', a buona ragione, all'ora di pranzo, stando alle ultime news serie A.

Quelle delle 12.30 saranno sempre gare complicate sul fronte dell'organizzazione e molti tecnici non fanno che ripeterlo. La routine dei calciatori è molto precisa e in vista di questo match qualcosa dovrà necessariamente cambiare. E' innegabile però che lo sport moderno debba tener conto di altre realtà oltre a quella autoctona e, se si parla di Inter e Milan, uno sguardo alla Cina, dal calciomercato alle tv, diventa imprescindibile.

Inter-Milan, i numeri del pubblico orientale. Montella: "Preferisco giocare prima"

Se in Italia i tifosi dovranno avviarsi ben presto allo stadio, in 'casa' dei nuovi investitori di Inter e Milan saranno le 18.30. Un derby che potrebbe risultare tra i più visti della sau storia, con 333 milioni circa di spettatori cinesi, stando a quanto riportato da 'La Gazzetta dello Sport', che andranno sommati agli ascolti medi di CCTV, 253 milioni circa, e gli abbonati di LeTv, 80 milioni.

Se l'Italia intende ottenere ricchi proventi dovrà dunque guadagnare posizioni in termini di diffusione mediatica, seguendo le orme della Premier League, che attualmente domina in Cina. Un orario dunque che col tempo diventerà abitudine, con i big match nostrani che, per comodità del pubblico orientale, potrebbero essere spostati anche alle 15.00. Un modo inoltre per spingere più famiglie allo stadio.

Più che i tifosi da stadio, a lamentarsi sono quelli da poltrona, abituati a una prima serata di lusso, che dovranno invece modificare la propria routine. Favorevole all'iniziativa anche Montella, che sull'orario ha dichiarato: "Preferisco sempre giocare in anticipo. Inoltre in questo caso, essendoci la Pasqua, avremo ancora più tempo da trascorrere in compagnia della nostra famiglia".