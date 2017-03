Calciomercato Napoli, Mertens ai saluti: non solo Inter

Stefano D'Alessio (Twitter: @SDAlessio)

15/03/2017 07:33

CALCIOMERCATO NAPOLI MERTENS / Brutte notizie di calciomercato per i tifosi del Napoli: l'addio di Dries Mertens è "probabile" secondo quanto si legge sull'edizione odierna de 'La Gazzetta dello Sport'.

L'attaccante belga - scrive il quotidiano - vorrebbe monetizzare al massimo il super rendimento offerto in campo in questa stagione e 'rischia' di arrivare a fine stagione senza firma sul rinnovo del contratto attualmente in scadenza nel 2018.

L'ostacolo è rappresentato dalla clausola rescissoria fissata a 50 milioni di euro che Aurelio De Laurentiis vuole inserire nel nuovo accordo, giudicata troppo alta. Mertens ha richieste in Cina ma nelle ultime ore è decollata la pista Inter.