Calciomercato Inter, piace Samir: ecco il prezzo

15/03/2017 06:49

CALCIOMERCATO INTER SAMIR / Alla ricerca di rinforzi per il reparto difensivo, sia in fascia che centralmente, l'Inter avrebbe messo nel proprio mirino Samir. Secondo 'gianlucadimarzio.com', l'interesse nerazzurro nei confronti del mancino brasiliano sarebbe abbastanza concreto, anche se bisogna fare i conti con la valutazione data al giocatore dall'Udinese: 16 milioni di euro. Duttile e affidabile in diversi ruoli, l'ex Verona in questa stagione sta facendo vedere ottime cose nella posizione di terzino sinistro.

D.T.