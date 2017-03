Juventus-Porto, Dani Alves: "Il Barcellona meglio affrontarlo in finale"

15/03/2017 00:12

JUVENTUS PORTO DANI ALVES / Al termine di Juventus-Porto il terzino brasiliano Dani Alves è stato intercettato dai microfoni di 'Premium Sport': "Perfezione? Quella è se vinciamo il trofeo. Se non succede quello penso che si tratta solo di buon lavoro. Dobbiamo fare così per arrivare all'obiettivo. Qui alla Juve ci sono tanti campioni e uomini che vogliono vincere questa competizione. Io sono venuto qua per sognare con loro, e speriamo di poter portare a casa questo trofeo. Giocare contro il Barcellona sarebbe meglio in finale: in due partite è molto complicata. La cosa più importante è arrivare in fondo".

D.G.