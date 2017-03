Juventus, affaticamento per Benatia: ecco le condizioni

14/03/2017 23:53

CHAMPIONS LEAGUE JUVENTUS BENATIA / Al 60' Benatia ha dovuto dire addio alla sfida contro il Porto, con Allegri che lo ha richiamato in panchina. Le telecamere hanno evidenziato una leggera smorfia nell'accomodarsi in panchina e, stando a quanto riportato da 'Premium Sport', per lui potrebbe esserci una piccola ricaduta. Si parla di un affaticamento agli adduttori, con la situazione che dovrà essere valutata. Al momento comunque nessun vero allarme in casa Juventus.

L.I.