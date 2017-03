VIDEO CM.IT - Juventus-Porto, Alex Sandro: "Siamo forti come tutte le altre rimaste in corsa"

Dal nostro inviato Giovanni Albanese

14/03/2017 23:44

JUVENTUS PORTO ALEX SANDRO / Alex Sandro, ex di turno, ha commentato la vittoria centrata questa sera dalla Juventus contro il Porto, nel match valido per il ritorno degli ottavi di Champions League: "Dopo il gol è stato più facile gestire la partita. Ora possiamo pensare di nuovo al campionato. La Juventus è forte, così come lo sono le altre squadre rimaste in competizione. Non è scandaloso che non venga convocato nel Brasile: ogni allenatore prende le sue decisioni. Dobbiamo lavorare per migliorare sempre", le sue parole rilasciate a 'Premium Sport'.

D.G.