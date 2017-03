Juventus-Porto, Casillas: "Con rigore e rosso diventa difficile. A Dybala ho detto...""

14/03/2017 23:19

CHAMPIONS LEAGUE JUVENTUS PORTO CASILLAS / Al termine della sfida persa contro la Juventus, Casillas ha commentato il match ai microfoni di 'Premium Sport': "La decisione l'ha presa l'arbitro e non possiamo discuterla. Non possiamo dire che la Juventus non abbia meritato il passaggio del turno tra le due gare. Di certo un rigore e un rosso al termine del primo tempo hanno pesato".

DYBALA - "Prima del rigore ho provato a mettergli un po' di nervosismo, scherzando. Gli ho detto di tirarlo a destra come contro Donnarumma".

JUVENTUS - "Le favorite sono le solite, dal Real Madrid all'Atletico, se domani dovesse passare. Ci sono poi Barcellona e Bayern ma la Juventus può giocarsi le sue carte".

L.I.