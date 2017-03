Sampdoria, Ferrero: "Contro la Juve speriamo in San Culino!"

14/03/2017 23:30

SAMPDORIA FERRERO JUVENTUS SAN CULINO / Reduce dalla vittoria nel derby, la Sampdoria ora è chiamata al difficile impegno contro la Juventus prima della sosta. Una sfida non semplice per la truppa di Giampaolo, tanto che il patron Massimo Ferrero non ha nascosto di veder di buon occhio anche un pareggio: "Speriamo che San Culino ci dia una mano. Ogni volta che ho pronosticato non abbiamo mai vinto, quindi mi accontenterei del pareggio, non mi sbilancio più", ha ammesso a 'Sport Mediaset'.

Poi il numero uno ligure è ritornato sulla vittoria nella stracittadina: "Perché non ho fatto l'invasione? Io ho detto che non sono entrato in campo dopo il derby per non sparare sulla Croce Rossa. Preziosi si è offeso, per questo chiedo scusa a lui e ai genoani. Polemiche con gli arbitri? Ripeto quello che ho detto qualche giorno fa: non dobbiamo rompere i coglioni agli arbitri, lasciamoli in pace. Io dopo la partita con il Napoli ho parlato male degli arbitri e ho sbagliato. Era un giovane arbitro, non lo sapevo e gli ho fatto un brutto servizio. Non era comunque colpa sua, ma di Reina che ha simulato".

D.G.