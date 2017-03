Juventus-Porto, Allegri: "Servono prestazioni diverse. Evitare il Leicester? Buffon..."

14/03/2017 23:16

JUVENTUS PORTO/ Il tecnico della Juventus Massimiliano Allegri, ha commentato ai microfoni di 'Sky Sport' l'1-0 rifilato al Porto che ha permesso ai bianconeri di conquistare l'accesso ai quarti di Champions League: "L'obiettivo era quello di arrivare nelle prime otto. Vedremo cosa ci capiterà. Ora dobbiamo migliorare nella qualità del gioco, che nella ripresa ha lasciato a desiderare. Ora però affronteremo squadre importanti e serviranno prestazioni diverse".

GOL HIGUAIN - "Non conta far segnare o meno Higuain. Se le cose si fanno in maniera forzata, non riescono. Nel secondo tempo abbiamo fatto il contrario di Porto, in 11 contro 10. Non si dava velocità in attacco, per poi difendere male. Infatti abbiamo rischiato di prendere gol. Bisogna fare una sola cosa ma bene. O si attacca con intensità o si gestisce e si addormenta la partita".

MURO PORTO - "Sarebbe bastato aprire il gioco e cercare il buco. Invece abbiamo forzato troppe palle corte, per poi correre all'indietro e rischiare. Nel calcio poi non si sa mai".

CUADRADO - "Era ammonito e vincevamo per 1-0. Ho così preferito toglierlo dal campo, evitando di rischiare".

PJACA - "E' un giovane che deve capire velocemente che nel calcio conta la fase offensiva ma anche quella difensiva, mettendosi al servizio della squadra. C'è da far fatica, il calcio è questo. Viene dalla Dinamo che gli permetteva di non fare grandi corse. Nel calcio italiano invece serve. Dovrebbe imitare Mandzukic, che è un esempio. Ho sentito il racconto di Capello, che parlava di Savicevic. Lui deve fare lo stesso percorso".

LEICESTER - "Lo so perché Buffon dice il Leicester, perché se ci buttano fuori poi... (ride ndr). Ora bisogna avere la forza d'arrivare in finale".



