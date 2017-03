14/03/2017 22:49

CALCIOMERCATO MILAN GASPAR LIONE / Il Milan mette nel mirino un talentino francese. Come svela 'Telefoot', il 'Diavolo' si è messo sulle tracce di Jordy Gaspar, terzino destro classe 1997 che milita nelle giovanili del Lione e che va in scadenza a giugno. Il 'Diavolo', però, non è l'unico club interessato: in fila c'è anche il Liverpool.

D.G.