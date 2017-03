Juventus-Porto, Buffon: "Obiettivo raggiunto. Ecco chi voglio evitare"

14/03/2017 22:44

JUVENTUS PORTO/ Dopo due stagioni, la Juventus è tornata tra le otto migliori squadre d'Europa, raggiungendo i quarti di Chammpions League grazie al doppio successo sul Porto:

"Al di là del risultato d'andata e del fatto che fossero in 10 anche oggi, appena cala l'attenzione puoi subire qualcosa. Loro hanno avuto tre palle nitide nella ripresa. Questo è il livello della Champions - ha dichiarato Buffon a 'Premium Sport' - Era questo l'obiettivo che ci eravamo prefissati. Volevamo una Juventus sempre nella top8 della Champions. E' questo il nostro livello. Se ci arrivi per 10 volte di fila, poi ti capita anche di vincerla. Vorrei evitare il Leicester. E' una squadra pericolosa, che ha entusiasmo. Avremmo tutto da perdere e sa far male a chi vuol fare la partita".

S.F.