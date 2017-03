Champions League, Juventus-Porto 1-0: vittoria da pronostico

14/03/2017 22:37

CHAMPIONS LEAGUE JUVENTUS PORTO / La Juventus rispetta le volontà di Allegri, scendendo in campo contro il Porto per fare la partita. Si muove bene Dybala, che spreca qualche occasione, così come Higuain, per poi sbloccarsi dal dischetto. Casillas salva e Pereira 'para' su tiro di Higuain da 1 metro di distanza. Ecco il rigore sacrosanto fischiato in favore dei bianconeri, che trovano il vantaggio e lo amministrano per il resto del match, provando a trovare il raddoppio.

Come da pronostico, dopo il risultato favorevole dell'andata, i bianconero passano il turno e si preparano mentalmente al sorteggio di venerdì.

JUVENTUS-PORTO 1-0

42' Dybala

L.I.