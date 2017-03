Champions League, Leicester-Siviglia 2-0: la favola continua!

14/03/2017 22:36

CHAMPIONS LEAGUE LEICESTER SIVIGLIA / Una gara particolare quella contro il Siviglia, per un Leicester che, dopo la sconfitta dell'andata, ha deciso di esonerare Claudio Ranieri. Gli inglesi scendono in campo con la giusta voglia, trovando il vantaggio con Morgan al 27'. E' gara vera, con gli spagnoli che non ci stanno a perdere, andando a caccia del gol fuori casa. Nella ripresa però arriva il raddoppio del Leicester, con Nasri espulso per doppia ammonizione, dopo un faccia a faccia con Vardy. Il colpo di grazia lo dà infine Schmeichel, che ferma N'Zonzi dal dischetto. Seppur da casa, Ranieri sarà contento. La sua creatura avanza in Champions League.

LEICESTER-SIVIGLIA 2-0

27' Morgan; 54' Albrighton

L.I.