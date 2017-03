Juventus-Porto, problema 'fischi' durante la telecronaca: interviene Pardo

14/03/2017 22:29

JUVENTUS PORTO PROBLEMA FISCHI MEDIASET / Se in campo sta andando tutti liscio per la Juventus, per i suoi tifosi (e tutti gli altri appassionati di calcio) la trasmissione del match da parte di 'Premium Sport' ha comportato alcune problematiche. La cronaca, infatti, veniva disturbata da dei fastidiosi rumori di fischietti: un problema che è stato successivamente risolto ma che ha costretto molti utenti a dover togliere l'audio per poter continuare a godersi la partita senza troppi disturbi. Fortunatamente la situazione è tornata alla normalità come ha poi confermato Pierluigi Pardo, giornalista Mediaset e cronista del suddetto match, attraverso il proprio profilo di 'Twitter'.

D.G.