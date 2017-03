Calciomercato Inter, sirene francesi per Eder

14/03/2017 22:22

CALCIOMERCATO INTER EDER LIONE / Questa potrebbe essere l'ultima stagione in Francia per Alexandre Lacazette. Il bomber transalpino non sembra intenzionato a rinnovare il proprio contratto e - come riferisce 'LeSport10' - il Lione si sta già muovendo per trovargli un sostituto. Una delle piste possibili porta in Italia: uno degli obiettivi del patron Aulas sarebbe Eder che nell'Inter non è mai riuscito a sfondare e nella quale non viene impiegato con continuità.

D.G.