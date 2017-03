Atletico Madrid-Bayer Leverkusen, Simeone: "Niente è scontato, guardate il Barcellona"

14/03/2017 22:06

ATLETICO MADRID BAYER LEVERKUSEN/ Nonostante il successo per 4-2 ottenuto in casa del Bayer Leverkusen, il tecnico dell'Atletico Madrid Diego Pablo Simeone non è per niente tranquillo alla vigilia del ritorno degli ottavi di Champions: "Sono preoccupato per ogni cosa. Una partita di calcio ha tante situazioni variabili, dobbiamo essere pronti in ogni momento e anche domani dobbiamo tenere alta la concentrazione - ha dichiarato Simeone in conferenza stampa - non mi importa in che competizione si gioca, conta la determinazione e onorare semre la maglia che si indossa. In Germania abbiamo vinto ma abbiamo avuto difficoltà nell'arco dei 90 minuti, il Bayer è una squadra pericolosa, soprattutto in attacco. Le Coppe sono sempre insidiose, non solo per quanto fatto dal Barcellona; dobbiamo portare prima possibile la gara dalla nostra parte".

S.F.