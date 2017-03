Gerson attacca Neymar: "Neymar nemmeno in panchina nel mio Brasile '70"

14/03/2017 22:15

BRASILE GERSON NEYMAR / Neymar in tribuna: questa sarebbe stata la sua fine se avesse partecipato ai Mondiali in Messico del 1970. Almeno stando a quanto ha assicurato Gerson de Oliveira Nunes, ex centrocampista di quel Brasile che si laureò campione del mondo proprio contro l'Italia: "Per Neymar non ci sarebbe spazio nella squadra del '70. Ovviamente non potrebbe prendere il posto a Rivellino e a Pelè, ma neanche a Tostao o Jairzinho. A centrocampo avevamo un talento enorme come Caju che spesso era una riserva, quindi non credo neanche che troverebbe spazio in panchina", ha spiegato ai microfoni di 'Fox Sports Brazil'.

