Calciomercato Roma, l'agente di Bonifazi apre ai giallorossi

14/03/2017 21:50

CALCIOMERCATO ROMA AGENTE BONIFAZI / Tra le note più liete dello 'Spal dei miracoli', formazione che sta guidando la Serie B, c'è anche Kevin Bonifazi. In appena 15 presenze - condite da 2 gol - il giovane difensore di proprietà del Torino si è meritato la chiamata di Ventura per l'ultimo stage azzurro, oltre che far attirare su di sé lo sguardo di alcune big. Una di queste è la Roma: "Il giocatore sta facendo benissimo, c'è l’attenzione di molte società importanti - ha confermato il suo agente, Michelango Minieri, a 'romanews.eu' - Il ragazzo, comunque, oggi è concentrato solo sul finale di stagione con la Spal. Quello che succederà più avanti vedremo. Fa piacere questo interesse, ma ricordiamoci che è di proprietà del Torino: ogni cosa sarà decisa insieme a loro. Di certo è seguitissimo da molte squadre di Serie A, anche importanti. Ma ora è presto per parlare di mercato”.

D.G.