Juventus-Porto, Maxi Pereira si 'sostituisce' a Casillas: espulso

14/03/2017 21:26

JUVENTUS PORTO RIGORE / Svolta al minuto 40 di Juventus-Porto. Sulla corta respinta di Casillas, Higuain si avventa sul pallone e calcia a botta sicura. La palla sembra indirizzata in fondo al sacco ma la sua traiettoria viene bloccata da un braccio. Il problema, per i portoghesi, è che non si tratta del proprio portiere ma di Maxiliano Pereira, che ha tentato un tuffo disperato per salvare la propria porta. Un’infrazione che il direttore di gara, però, ha visto in pieno ed ecco che scatta automatica la sanzione: rigore per i bianconeri e rosso diretto per l'uruguaiano.

D.G.