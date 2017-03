Manchester City-Monaco, Sagna: "Gara emozionante, facciamo meglio dell'andata"

14/03/2017 21:07

MANCHESTER CITY MONACO/ Sagna è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia del match di Champions League che vedrà il Manchester City ospitare il Monaco: "Siamo due squadre costruite per attaccare, domani sarà una gara emozionante. In casa sono forti, sicuramente proveranno ad attaccare fin dall'inizio ma noi abbiamo già dimostrato di avere qualità per controbattere. Da difensore non sono soddisfatto per i 3 gol incassati all'andata, per questo domani vogliamo fare meglio" ha dichiarato il terzino francese dei 'Citizens'.

S.F.