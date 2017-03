Milan, Montella: "Ci vuole qualcosa di eccezionale per l'Europa. Il derby..."

14/03/2017 20:13

MILAN MONTELLA / Al 'Diesel Store' è intervenuto anche Vincenzo Montella. Il tecnico del Milan ha parlato della corsa all'Europa: "Quest'anno il livello si è alzato, per arrivare in Europa dovremo fare qualcosa di eccezionale - ha ammesso ai microfoni di Premium Sport -. Noi ce la giochiamo, siamo pronti e contenti. Derby alle 12.30? Meglio prima così ho tempo per organizzare la Pasqua... Non c'è problema".

