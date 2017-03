Milan, Galliani: "Grandi grazie a Donnarumma. Squalifiche? No comment"

14/03/2017 19:34

MILAN GALLIANI / Le news Milan di giornate sono certamente legate alla squalifica di Carlos Bacca. L'attaccante colombiano è stato fermato per una giornata, così come Romagnoli e Sosa. Il giudice sportivo ha così spazzato via tutte le voci circolate in questi giorni che parlavano di un lungo stop per l'attaccante ex Siviglia e di possibile squalifiche anche per Donnarumma, De Sciglio e Poli.

Adriano Galliani - intercettato dai microfoni di 'Sky Sport' - ha così commentato le decisioni del giudice sportivo legate a Juventus-Milan: "Non ci aspettavamo né una né 27 giornate - esordisce l'Amministratore delegato rossonero - Come ho detto a tutti i nostri tesserati, la decisione del giudice chiude la partita con la Juventus, adesso guardiamo avanti e pensiamo al Genoa, non c'è nessun commento da parte nostra sulle decisioni del giudice sportivo".

DONNARUMMA - "Mi ha fatto molto piacere - prosegue l'Ad riferendosi alla maglia baciata a fine gara dal portiere, al centro di diversi rumors di calciomercato - E' un ragazzo molto legato al Milan, è un grande giocatore, un portiere straordinario. C'è una cosa che faccio fatica a capire, quando una squadra ha un attaccante che fa gol è una grande squadra, ma anche chi ha un grande portiere lo è, non ci sono differenze".

Milan, testa al Genoa con tante assenze

E' ora di pensare al Genoa. Il Milan per continuare a sognare il ritorno in Europa sarà costretta a battere i rossoblu ma con tante assenze - "Sabato sera avremo tanti giocatori fuori perché a parte gli infortunati storici ci sono tre squalificati - prosegue Galliani - ma dobbiamo comunque battere il Genoa per proseguire questa rincorsa per l'Europa".

M.S