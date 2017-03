Cina, Pato e il rigore sbagliato: "Lo ha fatto apposta"

14/03/2017 19:19

CINA PATO RIGORE / Non un inizio positivo per l'avventura di Pato in Cina: all'esordio il 'papero' ha fallito varie palle gol e nel secondo match contro lo Shanghai Shenhua ha sbagliato il rigore che avrebbe potuto significare la vittoria per il Tianjin. Ora però arriva una riabilitazione per l'attaccante brasiliano. Come si legge su 'goal.com', infatti, l'avversario Sun Shilin ha 'assolto' l'ex Milan: "Credo che ha sbagliato apposta il rigore. Non era d'accordo con la decisione dell'arbitro. Il suo è un gesto di fair play". Lo stesso calciatore si era avvicinato a Pato dopo l'errore dagli undici metri abbracciandolo e alzando il pollice in segno di approvazione. Un gesto che era sembrato uno sfottò per Pato, oggi la spiegazione.

B.D.S.