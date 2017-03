14/03/2017 19:00

MILAN ABATE OCCHIO / Buone notizie in casa Milan per Ignazio Abate. Il terzino, out dalla partita contro il Sassuolo per un problema all'occhio, come riportato da 'Sky Sport', è tornato a Milanello. Il calciatore era stato costretto a fermarsi a causa dell'ematoma che gli aveva creato problemi alla vista. Adesso le cose sembrano andare decisamente meglio. Al momento però è difficile prevedere un suo ritorno in campo contro il Genoa.

M.S.