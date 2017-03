Inter, Thohir ai saluti: per la presidenza sale Steven Zhang

14/03/2017 18:30

INTER THOHIR ZHANG / Potrebbero essere gli ultimi mesi da presidente dell'Inter per Erick Thohir: come riferisce 'gazzetta.it', Suning sta pensando di anticipare di qualche settimana il cambio al vertice comunque già previsto. Così a giugno potrebbe toccare a Steven Zhang, figlio del patron di Suning e personalità molto vicina alle vicende nerazzurre, ricoprire la carica di presidente del club. Un cambio al vertice che di fatto è già avvenuto visto che Thohir è ormai lontano dall'Inter (sempre meno frequenti i suoi viaggi in Italia) e Steven Zhang è sempre più presente nelle stanze dei bottoni.

B.D.S.