14/03/2017 18:22

CALCIOMERCATO NAPOLI CEBALLOS / Sarà difficile vedere Dani Ceballos in Italia. Il centrocampista del Betis Siviglia - accostato al Napoli nell'ultimo periodo di calciomercato - piace a diverse squadre in giro per l'Europa. Il club che al momento sembra più interessato al calciatore è l'Atletico Madrid. I 'Colchonero' - come si legge su 'fichajes.net' - sono intenzionati ad acquistare Ceballos durante l'estate.

M.S.