FOTO CM.IT DIRETTA - Juventus-Porto, il pre-partita LIVE: c'è Benatia, fuori Pjanic

Dall'inviato Giovanni Albanese (@GiovaAlbanese)

14/03/2017 18:07

JUVENTUS PORTO PRE PARTITA / Ultime ore prima del fischio d'inizio: a Torino cresce l'attesa per Juventus-Porto, partita che potrebbe proiettare i bianconeri tra le 8 più forti d'Europa. I bianconeri arrivano all'appuntamento Champions forti del 2-0 conquistato in Portogallo. Allegri non cambia modulo, confermando il 4-2-3-1 che ha dato il cambio di passo alla squadra, ma qualche novità di formazione ci sarà. In difesa Benatia ha vinto il ballottaggio e sarà in campo con Chiellini in panchina; sull'out destra Dani Alves preferito a Lichtsteiner. Importante novità a centrocampo con la diga centrale formata da Marchisio e Khedira: escluso eccellente Pjanic che partirà dalla panchina. Confermati, invece, i magnifici quattro: Cuadrado, Dybala, Mandzukic e Higuain avranno il compito di spegnere sul nascere le speranze lusitane.

PROBABILI FORMAZIONI

JUVENTUS (4-2-3-1): Buffon; Dani Alves, Bonucci, Benatia, Alex Sandro; Khedira, Marchisio; Cuadrado, Dybala, Mandzukic; Higuain. All.: Allegri

PORTO (4-3-3): Casillas; Maxi Pereira, Felipe, Marcano, Layún; Herrera, Danilo Pereira, André André; Óliver Torres, Tiquinho, Brahimi. All. Espirito Santo

B.D.S.