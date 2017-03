Calciomercato Napoli, agente Sepe: "Al 90% va via a fine anno"

14/03/2017 17:53

CALCIOMERCATO NAPOLI SEPE GRASSI / "Al 90% andrà via da Napoli": Mario Giuffredi, agente di Luigi Sepe ha parlato del futuro del portiere azzurro. Intervenuto a 'Radio Marte', il procuratore ha spiegato: "Sepe deve trovare la giusta continuità che manca da due anni. Al 90% andrà via a fine stagione per giocare. Sarri è una persona intelligente che fa bene da anni: essere a contatto con i campioni del Napoli ha fatto il resto. Grassi? Ne parleremo col Napoli a fine stagione, vedremo se sono cambiati i programmi della società. Ora è presto per parlarne".

B.D.S.