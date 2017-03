Calciomercato Napoli, non solo Mertens: grana rinnovo anche per Ghoulam

14/03/2017 17:13

CALCIOMERCATO NAPOLI RINNOVO GHOULAM / Non c'è solo la grana Mertens per il Napoli: così come per il belga, anche il rinnovo di Faouzi Ghoulam tarda ad arrivare. Come riferisce 'gazzetta.it', la trattativa tra gli azzurri e il terzino algerino non segnala passi avanti: in scadenza nel 2018, il calciatore non è convinto dai 2,5 milioni di euro offerti dal club partenopeo. Ghoulam ha diversi estimatori all'estero, con Psg e Bayern Monaco in prima fila.

B.D.S.