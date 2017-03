14/03/2017 17:03

UDINESE KARNEZIS INFORTUNIO / Due settimane di riposo per Karnezis infortunatosi durante il match vinto dall'Udinese contro il Pescara. Come comunicato dal club friulano, il portiere greco ha riportato una "lussazione con microfrattura alla base della seconda falange del quinto dito della mano destra". Per questo infortunio il calciatore non potrà allenarsi con la squadra per due settimane.

B.D.S.