Roma-Lione, la promozione di Sky fa discutere sul web

14/03/2017 16:49

ROMA LIONE BIGLIETTI / Poco più di 48 ore alla sfida decisiva per il cammino europeo della Roma, chiamata alla rimonta dopo il 4-2 subito in casa del Lione. Per l'occasione, 'Sky' ha lanciato una speciale promozione per attrarre più gente allo stadio: con un codice sconto attivabile sul sito dell'emittente satellitare, infatti, sarà possibile acquistare i biglietti in Tribuna Tevere ed in Tribuna Monte Mario allo 'Stadio Olimpico' a metà prezzo. Iniziativa che ha ricevuto subito consensi, ma anche diverse critiche sul web da parte di tifosi di altre squadre che hanno parlato di una mossa per 'favorire' i giallorossi.

L.P.