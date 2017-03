Viareggio Cup, UFFICIALE: l'Empoli vince a tavolino

14/03/2017 15:48

VIAREGGIO EMPOLI TAVOLINO / Ottime notizie per l'Empoli, che aveva pareggiato nella gara di esordio alla 'Viareggio Cup' contro lo Zenit.

"Il giudice sportivo della 69ª edizione della Viareggio Cup, Jacopo Piccioli, ha accolto il ricorso presentato dall'Empoli contro lo Zenit San Pietroburgo assegnando il 3-0 alla formazione toscana: sul campo la sfida (disputata lunedì 13 marzo all'Intels Training Center "Ferdeghini" di La Spezia) era finita 1-1. La squadra russa aveva infatti effettuato sostituzioni in cinque momenti diversi della partita mentre il regolamento della manifestazione ne prevede solo quattro (all'intervallo e in altri tre momenti precisi della gara). Ecco la nuova classifica del girone 3, in virtù di questa variazione: Ascoli, Empoli 3, Zenit San Pietroburgo, Athletic Union 0".

D.T.