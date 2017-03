Serie A, Giudice Sportivo: Bacca e il Milan evitano la stangata

14/03/2017 15:34

SERIE A GIUDICE SPORTIVO / Un enorme sospiro di sollievo per il Milan. Dopo il finale infuocato dello 'Juventus Stadium', il rischio concreto di una stangata pendeva sui rossoneri. In attesa di comunicazioni ufficiali da parte del Giudice Sportivo, però, 'Sky' riferisce che l'attaccante Carlos Bacca sarà squalificato soltanto per un turno, mentre i dirigenti Adriano Galliani e Rocco Maiorino saranno ammoniti con diffida. Squalificati per una giornata pure Romagnoli (ammonito, era diffidato) e Sosa (espulso). Alla società, infine, una multa da 5mila euro. Pericolo scampato, tra le proteste dei tifosi dell'Inter che sui social stanno già criticando la disparità di giudizio dopo il caso delle squalifiche di Ivan Perisic e Mauro Icardi per il post Juve-Inter di inizio febbraio.

L.P.