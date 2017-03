Arsenal, occhi puntati su Gueye

16/03/2017 02:32

CALCIOMERCATO PREMIER LEAGUE ARSENAL - Idrissa Gana Gueye avrebbe attirato su di sé le attenzioni dell'Arsenal in vista della prossima sessione estiva del calciomercato. Secondo quanto riferito dal tabloid inglese 'The Sun', i 'Gunners' sarebbero pronti a formulare un'offerta per il 27enne centrocampista centrale dell'Everton e della Nazionale senegalese, legato ai 'Toffees' fino al 30 giugno del 2020. La valutazione del giocatore si aggira intorno ai 15 milioni di euro.

F.S.