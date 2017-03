Norwich, Hodgson valuta di ripartire 'dal basso'

15/03/2017 03:06

CALCIOMERCATO PREMIER HODGOSN NORWICH - Inserito tra i candidati per raccogliere l'eredità di Claudio Ranieri al Leicester, Roy Hodgson è tuttora fermo ai box. L'allenatore originario di Croydon, che compirà 70 anni il prossimo 9 agosto, non è più riuscito a rientrare 'nel giro' dopo la pessima figura fatta come commissario tecnico della Nazionale dei 'Tre Leoni' durante gli Europei di Francia (l'Inghilterra venne eliminata agli ottavi di finale per mano dell'Islanda). Per questo motivo - secondo quanto riferito dal tabloid britannico 'Daily Mirror' - Hodgson starebbe valutando di accettare la chiamata del Norwich City, ripartendo dalla Championship (seconda serie del calcio inglese), pur di rilanciare la sua carriera professionale.

F.S.