Roma, a tutto Bruno Peres: "Sono in un gruppo fantastico. Non avessi fatto il calciatore..."

14/03/2017 14:12

ROMA BRUNO PERES / Bruno Peres come (forse) non lo conoscete. Il laterale brasiliano della Roma è oggi il protagonista dell'#askPeres e su Twitter risponde in diretta alle domande dei tifosi, che dal campo si spostano alla vita privata dell'ex Torino che si racconta: "A parte mio figlio, del Brasile mi manca tanto la cucina. Si mangia davvero bene. Qui mi trovo bene e credo di avere un buon rapporto con tutti. Sia con i brasiliani, con cui sto sempre insieme, che con gli altri compagni. Sono arrivato in un gruppo fantastico, non ho nulla da dire. Il più pazzo? Bella domanda... Ce ne sarebbero tanti, mi metto anche io nell'elenco. Il mio idolo, a parte Ronaldinho, è sempre stato Ronaldo, uno dei calciatori che hanno fatto la storia".

Bruno Peres, poi, prosegue: "Cosa avrei fatto se non fossi stato un calciatore? Difficile rispondere. Magari avrei fatto il preparatore atletico piuttosto che il calciatore. Il calcio è sempre stato una passione, in Brasile si cresce con il calcio già da piccoli. Videogame? Gioco sempre a Fifa e normalmente scelgo sempre il Barcellona, ma contro mio fratello scelgo sempre la Roma e mi metto come punta al posto di Dzeko (ride, ndr)".



L.P.