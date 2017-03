15/03/2017 03:57

ATALANTA BERTONE BETIS / Sfida Italia-Spagna per Leonardo Bertone, 23enne centrocampista dello Young Boys. Come riferisce 'Estadio Deportivo', infatti, sul calciatore c'è l'interesse di Atalanta e Betis Siviglia. In questa stagione Bertone ha collezionato 33 presente realizzando tre reti.

B.D.S.