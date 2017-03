Palermo, infortunio Nestorovski: il comunicato UFFICIALE

14/03/2017 13:34

PALERMO NESTOROVSKI / Fermo ai box Nestorovski per il Palermo: l'attaccante macedone, come comunicato dal club rosanero, ha riportato un trauma contusivo-distorsivo alla caviglia sinistra durante la partita contro la Roma e oggi ha svolto allenamento differenziato.

Tra gli altri calciatori, fisioterapia per Sinisa Andelkovic a seguito di un risentimento al ginocchio destro e per Rispoli e Rajkovic. Infine, differenziato anche per Stefan Silva.

B.D.S.