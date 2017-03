Roma, tegola per Spalletti: un titolare salta il Lione? Ecco le soluzioni

14/03/2017 13:14

ROMA INFORTUNIO BRUNO PERES - Tegola per la Roma. Bruno Peres soffre di un risentimento al flessore della coscia e potrebbe saltare quindi il decisivo confronto di giovedì in Europa League contro il Lione. Le ultime news Roma ricordano: gli esami strumentali chiariranno l'entità dell'infortunio dell'ex laterale del Torino. Inevitabile studiare così le alternative e un piano B-C, nel caso in cui l'ex granata non dovesse recuperare nei tempi. Con lo schieramento a quattro, il favorito sarebbe Ruediger a destra, mentre in caso di difesa a tre e mezzo Emerson Palmieri potrebbe essere dirottato sulla fascia destra con, eventualmente, Mario Rui o Juan Jesus dall'altra parte. In mezzo, tornerà comunque Manolas, assente nella trasferta di Palermo, vinta per i giallorossi 0-3.

Il tecnico giallorosso recupera Perotti

Positive invece le ultime su Diego Perotti (i muscoli non sono lesionati), a disposizione per giovedì, ma potrebbe forse partire dalla panchina. Maglia da titolare assicurata per Edin Dzeko, autore di ben 30 gol in stagione e chiamato al riscatto dopo una prova in chiaroscuro in Francia. Per il passaggio del turno, i giallorossi punteranno sui suoi gol: servità una vittoria con uno scarto di almeno due reti. L'Olimpico però non sarà pieno: nonostante l'appello di Spalletti, la Curva Sud ha ricordato al tecnico giallorosso i motivi della protesta. Senza l'eliminazione delle barriere, i tifosi rimarranno a sostenere la squadra da casa.

G.M./E.T.