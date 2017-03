Everton, colpo di scena per Lukaku

14/03/2017 12:48

EVERTON LUKAKU - Nonostante le rassicurazioni del suo agente Raiola, Romelu Lukaku non avrebbe ancora dato il via libera per il rinnovo di contratto con l'Everton. Stando al 'Liverpool Echo', il centravanti belga vorrebbe che all'interno del nuovo accordo venisse inclusa una clausola non superiore ai 90 milioni di euro, per liberarsi così in caso di un eventuale offerta delle big inglesi. L'ex Chelsea è attualmente in scadenza nel giugno 2019 con i 'Toffees'.



G.M.