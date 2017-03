Calciomercato Olympique, ESCLUSIVO: sirene dall'Inghilterra per Vainqueur

Eleonora Trotta (@eleonora_trotta)

14/03/2017 12:40

CALCIOMERCATO VAINQUEUR / Willy Vainqueur sta convincendo a suo di prestazioni. E i numeri sono tutti dalla sua parte: è il centrocampista che ha recuperato più palloni, fino a 10,2 a partita. L'Olympique Marsiglia di Garcia se lo coccola, ma dalla Premier chiamano spesso. In prestito in Francia dalla Roma, il centrocampista transalpino potrebbe scarcare così in Inghilterra, dove più di una società si è interessata alle sue prestazione. Già a gennaio sono partiti i primi contatti: il prezzo è sui 5 milioni di euro.