Calciomercato Napoli, Perin in città con Pavoletti: indizio sul futuro?

14/03/2017 12:37

CALCIOMERCATO NAPOLI PERIN PAVOLETTI / Una cena tra ex compagni di squadra: domenica sera Mattia Perin, alle prese con il recupero dall'infortunio al ginocchio, era a Napoli dove ha cenato con Leonardo Pavoletti, ex Genoa ed ora attaccante azzurro. Una rimpatriata tra amici, raccontatata da 'Il Secolo XIX', che chissà non nasconda anche un indizio di mercato: il portiere rossoblu, infatti, è da tempo indicato come un obiettivo del Napoli per la prossima stagione quando nella rosa degli estremi difensori partenopei non dovrebbero più esserci Sepe e Rafael, dati in partenza.

B.D.S.