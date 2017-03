Calciomercato Juventus, Mido rivela: "Ero bianconero, con Ibrahimovic alla Roma"

14/03/2017 12:11

CALCIOMERCATO JUVENTUS MIDO IBRAHIMOVIC ROMA / Ibrahimovic con la maglia della Roma e Mido alla Juventus: è quanto stava accadendo nell'estate 2004 come raccontato dall'ex attaccante egiziano. Mido intervistato da 'DMC TV' rivela un retroscena di mercato che coinvolge bianconeri e giallorossi: "Era tutto fatto per il mio passaggio alla Juventus con Ibrahimovic che sarebbe dovuto andare alla Roma. Ero in aeroporto quando mi chiama Raiola e mi dice che non sarei più andato a Torino. La Juventus aveva trovato l'accordo con Ibra e io andai alla Roma".