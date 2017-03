Serie A, anticipi e posticipi dalla 30a alla 33a giornata: a pranzo con il derby

14/03/2017 11:48

SERIE A CALENDARIO ANTICIPI POSTICIPI / La Lega Serie A ha ufficializzato il calendario di anticipi e posticipi dalla trentesima alla trentatreesima giornata di campionato. Nelle news Serie A spicca il derby di Milano in programma sabato 15 aprile alle 12.30: orario scelto per favorire la visione di Inter-Milan in Cina. Napoli-Juventus, invece, si giocherà domenica 9 aprile alle 20.45. Possibile partita a Pasqua per la Roma: se dovesse andare avanti in Europa League, infatti, i giallorossi giocherebbero contro l'Atalanta il 16 aprile alle 20.45. I giallorossi potrebbero anche chiedere la disputa del match il lunedì di Pasquetta. Nel calendario diramato dalla Lega ci sono diversi incroci interessanti per il calciomercato. L'Inter ad esempio giocherà di domenica sera contro la Fiorentina dell'obiettivo Bernardeschi, che ieri ha rifiutato la sciarpa della Juventus, mentre la Roma spera di ospitare per Pasqua l'atalantino Kessié.

Ecco il quadro completo di anticipi e posticipi dopo la sosta per le Nazionali.

30a GIORNATA

Sabato 1 aprile 2017

Sassuolo-Lazio ore 18

Roma-Empoli ore 20.45

Domenica 2 aprile 2017

Torino-Udinese ore 12.30

Napoli-Juventus ore 20.45

Lunedì 3 aprile 2017

Inter-Sampdoria ore 20.45

31a GIORNATA

Sabato 8 aprile 2017

Empoli-Pescara ore 15

Atalanta-Sassuolo ore 18

Juventus-Chievo Verona ore 20.45

Domenica 9 aprile

Sampdoria-Fiorentina ore 12.30

Lazio-Napoli ore 20.45

32a GIORNATA

Sabato 15 aprile

Inter-Milan ore 12.30

Sassuolo-Sampdoria ore 18

Napoli-Udinese ore 20.45

Domenica 16 aprile

Roma-Atalanta ore 20.45 (#)

33a GIORNATA

Sabato 22 aprile

Atalanta-Bologna ore 18

Fiorentina-Inter ore 20.45

Domenica 23 aprile

Sassuolo-Napoli ore 12.30

Juventus-Genoa ore 20.45

Lunedì 24 aprile

Pescara-Roma ore 20.45

(#) posticipo disposto nel solo caso di qualificazione della ROMA ai Quarti di Finale di UEFA Europa League. Su richiesta della società, la gara potrebbe essere ulteriormente posticipata a lunedì 17 aprile 2017.

B.D.S.