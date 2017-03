Calciomercato Inter, Bergomi: "Pioli va confermato. In estate comprerei..."

14/03/2017 11:54

CALCIOMERCATO INTER BERGOMI / Dopo la Curva Nord, anche un ex illustre come Beppe Bergomi esce allo scoperto in favore della conferma di Stefano Pioli, sempre in bilico nonostante gli eccellenti risultati e il contratto in scadenza nel 2018: "Io non avrei dubbi, proseguirei con lui in panchina anche per la prossima stagione - le parole in chiave calciomercato del commentatore di 'Sky Sport' alla 'Gazzetta dello Sport' - Pioli sta dimostrando di essere quel 'potenziatore' che sperava di diventare quando Suning lo ha investito del ruolo. Per esempio: Medel in campo solo nel ruolo di difensore centrale, Banega e Joao Mario non più insieme se non in casi di estrema necessità e D’Ambrosio sempre in campo che sia a destra o a sinistra". Insomma, strade precise che il tecnico emiliano ha preso con convinzione traendo benefici in termini di risultati.

Calciomercato Inter, Bergomi: "Gap con la Juve? Mancano tre tasselli"

Per Bergomi quella nerazzurra è la squadra più attrezzata per avvicinarsi alla Juventus, a patto che la prossima sessione di calciomercato Inter sia importante e mirata: "Mancano tre tasselli per colmare il gap coi bianconeri - ha sottolineato -. Un difensore centrale, un centrocampista completo e un giocatore offensivo".

R.A.